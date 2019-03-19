خزانة أميركا: فرض عقوبات على شركة فنزويلية لتنفيذها اعمال غير قانونية

أعلنت وزارة الخزانة الاميركية عن "فرض حزمة عقوبات على شركة "Minerven" للتعدين الفنزويلية الحكومية ومديرها، أدريانا أنطونيو بيردومو ماتا، فيما رفعت قيودا عن 12 فنزويليا آخرين"، متهمةً الشركة بـ"تنفيذ عمليات غير قانونية بالذهب تؤدي إلى مواصلة دعم النظام غير الشرعي للرئيس السابق، نيكولاس مادورو".
ولفتت إلى أن "النظام غير الشرعي لمادورو ينهب ثروات فنزويلا ويعرض المواطنين الأصليين للخطر ويقتحم الأراضي المحمية، ما يسفر عن إزالة الغابات وتدمير البيئة"، موضحةً "أنها فرضت عقوبات على الشركة المختصة في تعدين الذهب وإدارته بسبب دعمها للصف المقرب من نظام مادورو الفاسد".
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