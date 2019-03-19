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المرشح للرئاسة الليتوانية يتعهد بنقل سفارة بلاده من تل أبيب للقدس إذا فاز

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أعلن رئيس الوزراء الليتواني سوليوس سكيفرنيليس أنه سيبحث نقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الليتواني خلال عرض أولوياته للسياسة الخارجية في حملته الرئاسية إن نقل السفارة "من شأنه أن يمنح زخما جديدا للعلاقات مع إسرائيل في مجالي الأمن والتجارة". مشيرا الى ان "سنبعث بذلك رسالة مفادها أن الولايات المتحدة شريكتنا ليس فقط قولا بل فعلا بالاصطفاف إلى جانبها في مسائل شائكة". وشدد سكيفرنيليس على أن بلاده "يجب ألا تخشى التمايز عن جيرانها، معتبرا أن الروابط الثقافية والأمنية" تجعل من إسرائيل أحد أقرب حلفاء ليتوانيا.

وقالت المتحدثة باسم الرئيسة الليتوانية داليا غريباوسكايتي المنتهية ولايتها الثانية ولا يحق لها الترشح لولاية ثالثة على التوالي إن الرئيسة "لن تصدر أي تعليق على البرامج الانتخابية".

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