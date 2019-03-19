برلمان نيوزيلندا يفتتح أول جلسة بعد الهجوم الإرهابي بتلاوة القرآن

استهلّ البرلمان النيوزيلندي جلسته الأولى بعد حادث الهجوم على المسجدين في مدينة كريستشيرش بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تضامنًا مع الضحايا.
وظهر الإمام نظام الحق ثانوي، وهو يتلو آيات من سورة البقرة، داخل قاعة البرلمان النيوزيلندي، قبل أن تُلقي رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن كلمتها حول الحادث، مشيرة إلى أن المتهم "إرهابي متطرف مجرم، لكن عندما أتكلم سيكون بلا اسم".
وطالبت بالحديث عن "أسماء الذين فقدوا في الحادث، وليس اسم القاتل، الذي قد يكون سعى إلى هذه السمعة لكننا في نيوزيلندا لن نمنحه شيئًا، ولا حتى اسمه".
وأكدت أدريرن أن "الشرطة ألقت القبض على أربعة لهم آراء متطرفة، لكنهم لم يكونوا على أي قائمة من قوائم المراقبة"، معتبرة أنه "تقرر رفع درجة التهديد الأمني لأعلى مستوى".
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