قاسمي: الصهاينة معتادون على نشر الاكاذيب اليومية ضد ايران

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية بهرام قاسمي أن "مسؤولي الكيان الصهيوني معتادون على نشر الاكاذيب اليومية ضد ايران"، مشيراً إلى أن طمسؤولي هذا الكيان لديهم عادة قديمة في نشر الاكاذيب اليومية ومحاولات التشويه ضد ايران".

وبين ان "هذا الكيان والمسؤولين الاميركان وانطلاقا من عدائهم، وحقدهم يروجون التخويف من ايران، وحسب تعبيرهم انهم يمارسون الحد الاقصى من الضغوط بمختلف الاشكال ضد ايران، وفي هذا الاطار يحاولون المضي بالحرب النفسية الفاشلة مسبقا، من خلال نشر مختلف انواع الفبركات".

وأضاف قاسمي: "انهم الصهاينة وفضلا عن اختلاق الاكاذيب، يحاولون من خلال استغلال الادوات الدعائية ان يربطوا اي حدث في العالم بإيران بشكل ساذج، وبالطبع لا شك ان الايرانيين بارعون في مختلف مجالات التقنية، كما ان كوادرهم الشابة تتمتع بقدرات فريدة لا يمكن تصورها، ولكن هذه القدرات تستخدم فقط بهدف تلبية الاحتياجات الداخلية ورفع المكانة العلمية لإيران، والحد من الاعتماد العلمي والتقني على الآخرين".