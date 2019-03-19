وكيل "صحة الوادي الجديد": فحص 133 ألف حالة ضمن مبادرة 100 مليون صحة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قالت الدكتورة السيدة مشرف وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن المديرية تسير بخطي ناجحة من أجل الوصول إلى المستهدف فحصه خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة في أقل من الوقت المحدد لها بنهاية أبريل المقبل.

وأكدت "مشرف"، في تصريحات لها مساء الثلاثاء، مسح 133136 مواطنًا حتى الساعة 9 مساءًا بنهاية يوم 19 مارس2019 من فعاليات المبادرة بنسبة 201% من المستهدف تحقيق منذ بدء الحملة الجمعة الماضية وحتى نهاية اليوم الثلاثاء الذي شهد فحص 3351 مواطنًا.

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وأضافت وكيل الوزارة، أن الوزارة تستهدف فحص 3480 مواطنًا في اليوم الواحد من خلال الفرق الثابتة والمتحركة، وجري تحقيق نسبة 63% من المستهدف الكلي للحملة بالمحافظة، حيث نجحت مديرية الصحة بتوجيهات من محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، في زيادة معدلات العمل.

وأضافت "مشرف" أن المبادرة تنفذ من خلال 35 منشأة صحية، بواقع 30 فريقا بمركز الخارجة و30 فريقا بالداخلة و10 فرق ثابتة بالفرافرة و6 فرق بباريس و6 فرق ببلاط وذلك بهدف استهداف 172635 على مستوى المحافظة بالإضافة إلى الوافدين من خارج المحافظة.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن المديرية بدأت تنفيذ طريقة "طرق الأبواب" للوصول لكبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة في مركزي بلاط وباريس عن طريق الرائدات الريفيات.