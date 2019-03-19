النرويج / إصابة 4 أشخاص في حادث طعنٍ بإحدى المدارس

وكالات- ذكرت الشرطة النرويجية، اليوم الثلاثاء 19 مارس 2019 ، أن مهاجما طعن بسكين مدرسا وثلاثة عاملين بإحدى المدارس في أوسلو. ونقلت شبكة "يورو نيوز" الاخبارية عن المصدر نفسه القول، إنه قد تم اعتقال المهاجم. Advertisements ولم يتضح بعد دافع المهاجم وراء القيام بالهجوم. وذكرت وسائل إعلام نرويجية أن المصابين الأربعة تم نقلهم إلى المستشفى، وأن إصاباتهم طفيفة.

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