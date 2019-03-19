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روسيا تحذر من محاولات زعزعة إستقرار الجزائر

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وكالات  - قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف اليوم، الثلاثاء 19 مارس 2019، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء الاحتجاجات في الجزائر وترى محاولات لزعزعة إستقرار الوضع في البلاد.

 

وأدلى لافروف بهذه التعليقات قبل محادثات في موسكو مع نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة.

 

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