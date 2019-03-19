الرئيس العالمي لليونز يزور مصر لدعم المجتمع المدني

يزور مصر هذه الأيام الرئيس العام لأندية الليونز «جونج يوى تشوى» من كوريا الجنوبية، تفعيلا لمبادرة الرئيس «السيسى» لتعظيم دور المجتمع المدنى، وتشجيعه على المساهمة فى المشاريع الوطنية والاجتماعية، باعتباره الضلع الثالث للتنمية. وأوضحت الإعلامية منى الصغير أمين عام المنتدى العالمى للإعلام والتنمية عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومى للمرأة، أن الزيارة يتخللها مؤتمر صحفى ترعاه سلوى البورينى، رئيس مجلس ادارة نوادى الليونز منطقة «352» مصر، لافتة إلى أن المؤتمر ـ الذى يعقد فى

السادسة من مساء اليوم بفندق سويفتيل الجزيرة ـ يركز على الأنشطة الليونزية فى مصر ومختلف دول العالم.

ويتيح المؤتمر للمشاركين والحضور التعرف عن قرب من الرئيس العالمى تشوى على الخدمات الليونزية فى أرجاء المعمورة. وأشارت منى الصغير إلى أن المؤتمر يشهد أيضا حوارا حول العديد من المشروعات الصغيرة فى المجالات الخدمية، والصحية والعلمية، والتى تجعل من العمل الإنسانى والاجتماعى نافذة مضيئة وأرضا

خصبة لخدمة البشرية حول العالم.

وأوضحت البورينى أن المنطقة الليونزية «مصر» والتى ينضوى تحتها 60 ناديا، تتبنى العديد من المشاريع من بينها: مستشفى سموحة للوكيما الدم للأطفال «الشاطبى سابقا» ودعمها بصيدلية متكاملة، وكراسى مزودة بمحلول الكيماوى لتناول الجرعة، وجهاز لتحليل الفيروسات بالجسم، واستكمال باقى الاحتياجات، بالإضافة إلى النهوض بمستشفى برج العرب الجامعى لعلاج الأورام السرطانية للأطفال وتزويده بجهاز غسيل كلى، وآخر لتحليل الفيروسات بالجسم للتوصل لطبيعة العلاج.

وأضافت: ومن المشروعات أيضا توصيل مياه للمنازل، علاوة على توفير أجهزة غسيل الكلى لمستشفى سنورس بالفيوم، مشيرة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعة عين شمس وغيرها من المؤسسات المصرية.