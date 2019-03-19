موسكو وطرابلس تتفقان على ضرورة إيجاد صيغة توافقية للأزمة الليبية

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، ضرورة إيجاد صيغة توافقية ترضي جميع الأطراف الليبية عن طريق حوار وطني شامل.
وقالت ماتفيينكو - خلال لقائها رئيس المجلس الأعلى الليبي خالد المشري، اليوم الثلاثاء، وفقا لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - "نعتقد أنه من أجل تسوية الأوضاع في ليبيا، من الضروري العمل في إطار الحوار الوطني الشامل.. مصير البلاد يجب أن يقرره الليبيون أنفسهم".
من جهته، أشار المشري -
وناقش الطرفان سبل إيجاد الحلول وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي ذات السياق ، تبادل المشري الآراء مع ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، حيث شدد الجانبان على
وأكد الجانبان على أهمية الحفاظ على الحوار السياسي الروسي الليبي، واستمراره واستخدام الإمكانيات الدبلوماسية لروسيا في إطار تعزيز العلاقات مع ليبيا، بما في ذلك آفاق استعادة التعاون الذي يعود بالمنفعة المتبادلة بين بلدينا وفي مختلف المجالات.
وكان الجانب الروسي قد قدم في وقت سابق، مقترحا بعقد مؤتمر وطني واسع بمشاركة كافة القوى السياسية ورؤساء المناطق ضمن إطار الخطة الأممية التي تبناها المبعوث الخاص إلى ليبيا غسان سلامة.
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