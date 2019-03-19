اندلاع حريق على متن طائرة بإيران

أفادت وكالة رويترز باندلاع حريق على متن طائرة في مطار مهر آباد الإيراني و 50 راكبا لا يزالون على متنها. وكانت سفينة تجارية محملة بمئات الحاويات، غرقت داخل ميناء مدينة بندر عباس الإيراني المطل على الخليج العربي، الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. ونشرت الوكالة صورة تظهر السفينة العملاقة وقد انقلب نصفها، وتساقطت الحاويات في المياه، بمحاذاة رصيف الميناء مباشرة.

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