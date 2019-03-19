فيديو.. مخطط خبيث تدعمه قطر لإغراق الجزائر في الفوضى

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "قطر ومخطط استهداف الجزائر".

واوضح الفيديو أن مخطط خبيث تدعمه قطر لإغراق الجزائر في الفوضى، حيث تفاجئ الجزائريون بمشاركة جبهة الإنقاذ المحظورة في الاحتجاجات ضد ترشح "بوتفليقة" هذه الجبهةالمدعومة

من قطر، والتي تسببت في مقتل أكثر من 150 ألف جزائري في أحداث ما يعرف بـ "العشرية السوداء".

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وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن "مغرب إنتليجنس" الاستخباراتي

الفرنسي، أبدى تحذيره من عملاء قطر المتمثلين في "عباس مدني" زعيم الجبهة المحظورة المقيم في قطر، و "علي بلحاج" نائب زعيم الجبهة، وقناة "المغاربية" التي أسسها نجل "عباس مدني" المقيم في قطر أيضًا.

وشدد الفيديو على ان قطر تسعى للسيطرة على دولة الجزائر عن طريق العملاء.