تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "قطر ومخطط استهداف الجزائر".
واوضح الفيديو أن مخطط خبيث تدعمه قطر لإغراق الجزائر في الفوضى، حيث تفاجئ الجزائريون بمشاركة جبهة الإنقاذ المحظورة في الاحتجاجات ضد ترشح "بوتفليقة" هذه الجبهةالمدعومةمن قطر، والتي تسببت في مقتل أكثر من 150 ألف جزائري في أحداث ما يعرف بـ "العشرية السوداء".
وأشار فيديو مداد نيوز، إلى أن "مغرب إنتليجنس" الاستخباراتي
وشدد الفيديو على ان قطر تسعى للسيطرة على دولة الجزائر عن طريق العملاء.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. مخطط خبيث تدعمه قطر لإغراق الجزائر في الفوضى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.