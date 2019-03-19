ميشيل بارنييه: سنقيم أسباب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومدى جدواه

أكد ميشيل بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لخروج بريطانيا من التكتل "بريكست"، إن قادة الاتحاد الأوروبي سيقيمون أسباب تمديد المادة 50 من معاهدة "لشبونة" الخاصة بعملية الانسحاب، والذي ستطلبه رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، ومدى جدواه بالنسبة للتكتل.
وأضاف بارنييه - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) - إن "المجلس الأوروبي يحتاج إلى تقييم ما يصبفي المصلحة الفضلى له"، مضيفا أن "تمديد حالة عدم اليقين من دون خطة واضحة لن يكون له تكلفة اقتصادية على أعمالنا التجارية فحسب، بل قد يكبد الاتحاد الأوروبي تكلفة سياسية أيضا"، لافتا إلى ضرورة مراعاة عواقب التمديد على الانتخابات الأوروبية المقررة في شهر مايو القادم.
وأشار بارنييه إلى أنه على
وأوضح بارنييه أنه لا يريد أن يستبق الحكم الذي سيتخذه قادة الاتحاد الأوروبي، فهناك سيناريوهات متنوعة، مؤكدا أنه سيكون على قادة الدول والحكومات اتخاذ قرار بناءً على الطلب المحدد الذي ستقدمه رئيسة الوزراء البريطانية والمبرر وراء هذا التمديد.
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