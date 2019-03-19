مباحثات يمنية ألمانية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحة

أجرى نائب الرئيس اليمني علي محسن صالح، اليوم الثلاثاء، مباحثات مع كارولا مولر سفيرة ألمانيا في اليمن، بشأن المستجدات على الساحة والعلاقات الثنائية بين البلدين.
واستعرض نائب الرئيس اليمني - وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - جرائم الحوثيين بحق اليمنيين وآخرها الحصار وجرائم الإبادة والإرهابالتي مارستها مليشيا الحوثي بحق أبناء حجور بمحافظة حجة وسط تغاضٍ وصمت دولي غير مسبوق.
ونوه نائب الرئيس بتعامل الشرعية الإيجابي مع الجهود الأممية لإحلال السلام وتقديم الكثير من التنازلات مقابل تعنت ومراوغة من
من جانبها، أكدت السفيرة الألمانية متانة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، واستمرار دعم بلادها لجهود المبعوث الأممي لليمن بما يحقق إحلال السلام وإنهاء معاناة اليمنيين.
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