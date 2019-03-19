عشرات الجرحى في مواجهات مع الاحتلال في غزة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت مصادر فلسطينية إن أربعة على الأقل من الجرحى أصيبوا بالرصاص الحي والبقية بالرصاص المطاطي وقنابل غاز وحالات اختناق.
وأضافت المصادر أن المواجهات اندلعت على أطراف شمال ووسط قطاع غزة ضمن فعاليات مسيرات العودة الشعبية المستمرة منذ عام.
وأعلن ناشطون في مسيرات العودة استئناف فعاليات التظاهر الليلي قرب السياج الفاصل مع إسرائيل منذ الليلة الماضية في مخيمات العودة الخمسة وفي هذه الأثناء استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية بصاروخين موقع تدريب شرق مدينة غزة ما خلف أضراراً مادية دون وقوع إصابات.
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