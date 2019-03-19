حريق يلتهم طائرة ركاب إيرانية في مطار بطهران

قال مدير إدارة الطوارئ في طهران، اليوم الثلاثاء، إن حريقاً اندلع في طائرة بمطار مهر أباد بطهران وعلى متنها نحو 50 راكباً، بحسب وكالة "أنباء فارس" عبر حسابها على "تويتر".

وقالت الوكالة إنه جرى إجلاء نحو 50 راكباً بالفعل في حين تتولى أجهزة الطوارئ التعامل مع الحريق.