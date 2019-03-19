ترامب يحض الجيش الفنزويلي على التخلي عن مادورو

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجيش الفنزويلي، اليوم الثلاثاء، على التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، واصفاً إياه بأنه "دمية كوبية".
وقال ترامب في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مع الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو "ندعو عناصر الجيش الفنزويلي إلى إنهاء دعمهم لمادورو، وهو ليس أكثر من مجرد دمية كوبية".
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