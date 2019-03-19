وزير الدفاع الروسي يسلم الأسد رسالة من بوتين

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن وزير الدفاع سيرجي شويجو توجه إلى سوريا، اليوم الثلاثاء، حيث سلم رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وأضافت الوزارة أن شويجو والأسد بحثا المعركة ضد الإرهاب العالمي في سوريا ومختلف نواحي الأمن في الشرق الأوسط.

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