ترامب يستقبل رئيس البرازيل ويشيد بتطور العلاقات بين البلدين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل لم تكن يوماً أفضل مما هي عليه اليوم.
وقال ترامب خلال استقباله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض "إن البرازيل والولايات المتحدة لم تكونا يوماً أقرب" إلى بعضهما البعض مما هما عليه اليوم.
من جهته، قال بولسونارو "لدينا العديد من القيم المشتركة وأنا معجب بالرئيس ترامب".
وتبادل الرئيسان قمصان فرق كرة القدم في بلديهما. وقال ترامب "ما زلت أتذكر بيليه".
ومنذ وصول بولسونارو إلى السلطة في يناير، تعمد إظهار تأييده للولايات المتحدة مخالفاً للخط الدبلوماسي التقليدي لبلاده، التي لطالما جهدت للبقاء على مسافة متساوية من القوى الكبرى.
ومن المتوقع أن يغتنم الرئيسان اللذان ينددان باستمرار مخاطر الاشتراكية بكل أشكالها، هذه المناسبة لتشديد الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الذي يطالبان برحيله منذ أن اعترفا بمعارضه خوان جوايدو رئيساً انتقالياً.
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