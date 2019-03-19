كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الغموض يحيط بانتحار مستشار أوباما وكلينتون قبل إطلاق كتابه السادس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم انتحار ألان كروجر، مستشار الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما وبيل كلينتون، والذي قتل نفسه هذا الأسبوع، ليصدم عالم السياسة والأعمال حيث كان يحظى باحترام عالمي.

وجاء ذلك قبل صدور كتاب جديد لكروجر، البالغ من العمر 58 عامًا، سيصدر في يونيو، كما لا يزال عضوًا في هيئة التدريس بجامعة برينستون في نيو جيرسي.

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اليوم، كان كروجر يعيش في المنزل مع زوجته ليزا، ولديه بنيامين- 28 عاماً، وسيدني -26 عامًا.

وأكدت العائلة أنه قتل نفسه في بيان أصدره برينستون يوم الاثنين، لكن لم تظهر تفاصيل أخرى حول وفاته.

وأنهى كروجر، الذي شغل منصب كبير المستشارين لكل من أوباما وكلينتون، مؤخرًا كتابه السادس "روكونوميكس".

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ويستخدم الكتاب، الذي سيصدر في يونيو، "صناعة الموسيقى، من الفنانين الخارقين إلى المديرين التنفيذيين للموسيقى، ومن المديرين إلى المروجين، كوسيلة لإيضاح المبادئ الأساسية للاقتصاد، والقوى التي تشكل حياتنا الاقتصادية".

وبعد العمل كخبير اقتصادي في وزارة العمل في عهد الرئيس بيل كلينتون، عمل كروجر في منصب بإدارة باراك أوباما كمسؤول كبير في وزارة الخزانة ثم كرئيس لمجلس المستشارين الاقتصاديين من عام 2011 إلى عام 2013.

وفي بيان، نسب أوباما إلى وفاة كروجر إلى المساعدة في إنعاش الاقتصاد الأمريكي بعد الأزمة المالية المدمرة في عام 2008.

وقال أوباما :"لقد أمضى السنتين الأولين من إدارتي في المساعدة في هندسة استجابتنا لأسوأ أزمة مالية منذ 80 عامًا، ولمنع الفوضى من التصاعد إلى الكساد العظيم الثاني".

"لقد ساعدنا في إعادة الاقتصاد إلى النمو وخلق فرص عمل مستدامة، لخفض العجز بطريقة مسؤولة ولتهيئة الأجور للارتفاع مرة أخرى.