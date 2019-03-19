أمريكا تضيق الخناق "المالي" على رئيس فنزويلا

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في سعيها للتضيق على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على شركة ماينرفين للتعدين التابعة للحكومة الفنزويلية ورئيس الشركة، أدريان بيردومو.

ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان أوغندا أنها تحقق في استيراد أكبر مصفاة ذهب أوغندية للذهب من فنزويلا، بعد أن حذرت واشنطن التجار من التعامل مع الذهب أو النفط الفنزويلي.

وقال وزير الخزانة الأميركية، ستيفن منوتشين في بيان "نظام مادورو غير الشرعي ينهب ثروة فنزويلا في الوقت الذي يعرض فيه حياة السكان الأصليين للخطر بالتعدي على مناطق محمية، والتسبب في إزالة غابات وفقدان البيئة الملائمة لحياتهم"، وفقا لرويترز.