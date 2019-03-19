كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تحذر طهران: البرنامج الصاروخي سيقود لـ" سباق تسلح إقليمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مسؤولة أمريكية كبيرة في مجال الحد من التسلح اليوم ، إن برنامج إيران الصاروخي يزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط ويزيد من مخاطر حدوث "سباق تسلح إقليمي".

وأكدت يليم بوليت مساعدة وزير الخارجية للحد من التسلح أمام مؤتمر لنزع السلاح يعقد برعاية الأمم المتحدة "برنامج إيران الصاروخي عامل أساسي يساهم في زيادة التوترات وزعزعة الاستقرار في المنطقة، ويزيد خطر حدوث سباق تسلح إقليمي".

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وحثت "كل الدول المسؤولة" على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي تفرض قيودا على نقل التكنولوجيا المتعلقة بالصواريخ إلى إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال عند الانسحاب من اتفاق مُوقع في 2015 يقضي برفع العقوبات الدولية على إيران مقابل قيود على أنشطتها النووية، إن طهران أخفقت في كبح برنامجها الصاروخي أو الحد من تدخلها الإقليمي.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بتحدي قرار لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بإجراء اختبار لصاروخ باليستي وإطلاق صاروخين منذ ديسمبر.