كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إندلاع حريق هائل في طائرة ركاب إيرانية على متنها 50 راكباً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اندلع منذ قليل حريق في طائرة بمطار مهر أباد في طهران وما زال ركاب على متنها، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وكانت الطائرة تحمل 100 راكب على متنها، عندما اشتعلت فيها، النيران، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ هرعت إلى موقع الطائرات للتغلب على الحريق.

وقالت الوكالة إنه تم إخلاء نصف ركاب الطائرة، خلال عملية إطفاء الحريق، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان هناك مصابين أم لا جراء الحادث.

ولفتت إلى أن 10 سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، بينما مازال سبب اندلاع النيران غير معروف.