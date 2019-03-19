كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر اختيار حاكم إمارة دبي رقم "813" للقمر الصناعي العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار نائب رئيس الإمارات، حاكم إمارة دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اسم "813" لأول قمر صناعي بجهود علماء عرب.

وأوضح آل مكتوم عبر تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر"، أن تسمية القمر الصناعي القادم بـ"813" مستقاة من تاريخ ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد الخليفة المأمون.

وقال آل مكتوم: "أسمينا القمر الصناعي الذي سيطلقه العلماء العرب "813".. وهو تاريخ بداية ازدهار بيت الحكمة في بغداد في عهد المأمون.. البيت الذي جمع العلماء وترجم المعارف وأطلق الطاقات العلمية لأبناء المنطقة.. منطقتنا منطقة حضارة.. وشبابنا بناة حضارات.. لا بد أن نؤمن جميعا بهذا المبدأ.

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​ووجه محمد بن راشد، في فعاليات النسخة الثانية من "مؤتمر الفضاء العالمي"، اليوم الثلاثاء، بتطوير قمر صناعي متقدم لأغراض مراقبة الأرض والتغيرات البيئية والمناخية، ليكون بمثابة هدية من دولة الإماراتإلى الدول العربية، حيث سيعمل على تصميم، وتصنيع القمر الصناعي عدد من المهندسين والشباب العرب من الدول التي وقّعت على ميثاق تدشين المجموعة الأولى من نوعها في العالم العربي.

وسيجري تطوير المشروع ضمن المرافق المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات لتصنيع الأقمار الصناعية، وبالاستفادة من الخبرات الإماراتية التي جمعتها خلال مهامها السابقة، في مشاريع تصنيع الأقمار من مختلف الأنواع والأحجام والأغراض.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "شهدنا اليوم انطلاق أعمال مؤتمر الفضاء العالمي بأبوظبي… وشهدنا أيضا توقيع ميثاق لتأسيس أول مجموعة عربية للتعاون الفضائي تضم 11 دولة عربية… وأول مشاريعها سيكون قمر صناعي سيعمل عليه العلماء العرب من هنا من دولة الإمارات… شخصيا أنا مؤمن بقدرات العقل العربي".

وأكد أن "الإمارات تقود الحراك العربي في قطاع الفضاء، ولدينا إيمان بقدرات العقل العربي والعلماء العرب"، لافتا إلى أنّ "أمتنا العربية لديها من العلماء والخبرات العلمية والطاقات الاستثنائية ما يؤهلها لخوض سباق التطوير والابتكار في قطاع الفضاء وتحقيق التفوق والريادة".