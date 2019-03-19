كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الطائرات الإسرائيلية تستهدف مُطلقي البالونات الحارقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أهدافاً متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة، رداً على إطلاق دفعات من البالونات الحارقة من القطاع صوب المدن والبلدات المحتلة المحاذية لغزة.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طائرة هاجمت مجموعة أطلقت بالونات من شمال قطاع غزة نحو المستوطنات المحاذية لغزة، وقصفت مكان تواجد خلية أخرى أطلقت بالونات حارقة من جنوب قطاع غزة".

وواصل نشطاء فلسطينيون إطلاق البالونات من الحارقة من قطاع غزة، فيما عادت الفعاليات الليلية على حدود القطاع، في مؤشرات لوجود مؤشرات سلبية حول ملف التهدئة بين غزة وإسرائيل الذي ترعاه مصر.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، إصابة 3 فلسطينيين بعد إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على متظاهرين فلسطينيين، خرجوا في مسيرات بحرية شمال غرب قطاع غزة.