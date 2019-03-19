كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات "سوريا الديمقراطية" تلاحق فلول تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت مصادر ميدانية الثلاثاء، أن قوات سوريا الديمقراطية تلاحق فلول تنظيم "داعش" المنسحبة من مخيم الباغوز، بغطاء جوي من التحالف الدولي.

وأشارت المصادر إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي انسحبوا من مخيم الباغوز إلى ضفة نهر الفرات شرقي سوريا.

ونقلت وكالة "الأسوشيتد برس" عن مسؤول المكتب الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، قوله إن مقاتليه "فرضوا سيطرة تامة على مخيم في قرية الباغوز شرقي سوريا"، حيث يُحاصر مقاتلو التنظيم الإرهابي منذ أشهر، وذلك بعدما استسلم عشرات المسلحين ليلا.

وأشار مسؤولون في قوات سوريا الديمقراطية، إلى أن عددا غير معروف من المسلحين ما زالوا يتشبثون بمنطقة صغيرة مساحتها 40 ألف متر مربع، محاصرين بين نهر الفرات والمخيم الذي تسيطر عليه القوات حاليا.