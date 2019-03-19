كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع الروسي ينقل رسالة عاجلة من بوتين إلى الأسد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قالت وزارة الدفاع الروسية إن وزير الدفاع سيرغي شويغو أجرى زيارة عمل إلى سوريا بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونقل رسالته إلى الرئيس السوري بشار الأسد.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن شويغو بحث مع الأسد مسائل محاربة الإرهاب في سوريا وتوفير أمن المنطقة والتسوية ما بعد النزاع.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى وزير الدفاع الروسي جنرال الجيش سيرغي شويغو زيارة عمل الى سوريا، وعقد في دمشق مباحثات مع الرئيس السوري بشار الأسد ونقل له رسالة من الرئيس الروسي".
وأضاف البيان أنه تم خلال اللقاء بحث مسائل محاربة الإرهاب، ومختلف جوانب توفير الأمن في الشرق الأوسط والتسوية ما بعد النزاع.