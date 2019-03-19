المنتخب الوطني الأولمبي يخوض أخر حصة تدريبية بكينشاسا قبل ملاقاة الكونغو

خاض المنتخب الوطني المغربي الأولمبي، اليوم الثلاثاء، أخر حصة تدريبية أخيرة قبل مباراة الكونغو الديمقراطية، برسم منافسات إقصائيات الدور الأول من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة إفريقيا لأقل من 23 سنة، التي ستقام في مصر.

وحسب بلاغ لجامعة الكرة، فإن المدرب الهولندي مارك فوت، للمنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، ركز خلال الحصة التدريبية التي أقيمت على أرضية ملعب الشهداء، بمدينة كينشاسا على وضع آخر اللمسات على المجموعة قبل لقاء يوم غد، الموعد الحاسم أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

المصدر ذاته، أوضح بـأن الحصة التدريبية دامت حوالي ساعة و20 دقيقة، بمشاركة جميع اللاعبين الذين وجه لهم السيد مارك فوت الدعوة لتمثيل الأولمبيين في واحدة من أبرز اللقاءات للموسم الجاري.

وكان فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة، قد عقد اجتماعاً مع اللاعبين، مساء أمس الإثنين، من أجل تحفيزهم على تقديم صورة جيدة عن الكرة الوطنية، بعد أن تم تخصيص جميع الإمكانيات للنخبة الوطنية للاستعداد الجيد، على غرار منتخب الكبار.