بسبب نزاع أسري.. رجل يطلق النار على أفراد من عائلته ويخلف 5 قتلى و11 جريحا

قال مصدران أمنيان لوكالة رويترز إن أربعة أشخاص قتلوا، وأصيب 11 آخرين، اليوم الثلاثاء، في إطلاق نار في قرية بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافا أن رجلا أطلق النار على أقارب له خلال نزاع أسري، فيما يبدو فقتل الأشخاص الأربعة وأصاب خمسة آخرين في قرية أوسيم بمحافظة الجيزة المجاورة للعاصمة.

وتابعا أن الرجل أطلق النار مجددا بعد وصول الشرطة إلى المكان فأصاب ستة آخرين بينهم رجلا شرطة ثم لقي حتفه برصاص الشرطة.

وأكدت صحف مصرية أن مركز شرطة “أوسيم”، بمحافظة الجيزة، قدما بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاملا أطلق النار خلال المشاجرة مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص.