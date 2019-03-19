أنباء عن استشهاد منفذ عملية سلفيت في مواجهات مع الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، الثلاثاء، أنباء عن استشهاد الشاب عمر أبو ليلى (19 عاما)، والذي تنسب له تنفيذ عملية الطعن وإطلاق النار قرب بلدة سلفيت جنوبي نابلس، أول من أمس، الأحد، والتي أسفرت عن مقتل جندي ومستوطن وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال فجّرت منزلا في بلدة عبوين شمال مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن وقوع إصابات.

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