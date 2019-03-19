طهران: حريق يلتهم طائرة ومُحاولة إنقاذ جميع ركّابها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اشتعل حريق بطائرة ركاب تحمل 100 شخص، الثلاثاء، في مطار مهر أباد بالعاصمة الإيرانية طهران، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتمكنت السلطات المسؤولة في المطار، من إجلاء 50 شخصًا بينما لا يزال 50 آخرين داخل الطائرة، بحسب ما نقلت "أسوشييتد برس" عن منشور عبر حساب "تويتر" لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وتُحاول السلطات إجلاء بقية الركاب والسيطرة على الحريق.

ولم يتم الإبلاغ عن إصابات حتى الآن، فيما لم تصدر إفادة رسمية من المطار حتى الساعة ذاتها.