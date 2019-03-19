إيران: غرق 153 حاوية شحن في ميناء بسبب "التهور أثناء التحميل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غرقت، أمس الإثنين، سفينة شحن في ميناء بندر عباس جنوبي إيران وهرع العاملون في الميناء لانتشال 153 حاوية كانت على متن السفينة التي غرقت فجأة، بحسب التلفزيون الحكومي الإيراني.

وأشار التقرير إلى أن بحارا هنديا واحدا فقط ممن كانوا على متن السفينة "إل إس ستار" المملوكة لجزر القمر، أُصيب في القدم جراء الحادث.

وصرح نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية الإيرانية، مهدي حقشيناس، بأن السفينة لم يتم تحميلها بالشكل المناسب، وكان هناك "تنسيق ردئ بين المسؤول عنها ومشغل الرافعة" أثناء تحميل الحاويات.

وأضاف أن السفينة كان على متنها طاقم مكون من 14 بحارا، جميعهم من الهند.

وذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية التي أوردت الخبر، أنه لم ترد تفاصيل أخرى، كما لا يوجد تقييم للأضرار حتى اللحظة.