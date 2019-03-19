انت الان تتابع تفاصيل خبر رسالة جديدة من بوتين للأسد.. هذا مضمونها والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 09:51 مساءً - التقى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، رأس النظام السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أنّ "شويغو قام يوم 19 مارس بزيارة عمل إلى سوريا، بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وأجرى في دمشق محادثات مع الأسد، الذي "نقل إليه رسالة منه (بوتين)".
وأضاف البيان: "تم خلال المحادثات مع الأسد بحث قضايا محاربة الإرهاب الدولي في سوريا، والجوانب المختلفة لضمان الأمن في منطقة الشرق الأوسط، ومسألة التسوية في الفترة بعد الحرب".
وأضاف البيان أنّ اللقاء ناقش موضوع "التوسيع اللاحق لإمكانيات العودة الطوعية للاجئين والنازحين إلى مواقع إقامتهم في سوريا، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الإنسانية للسكان السوريين".
وتسعى روسيا منذ مدة لإعادة تسويق نظام الأسد دولياً؛ عبر ملفات عودة اللاجئين والمساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
وتدخلت روسيا عسكرياً في سوريا في سبتمبر 2015، إثر خسائر كبرى وقع بها نظام الأسد رغم الدعم الإيراني في مواجهة المعارضة المسلحة التي كانت تسيطر على أكثر من نصف البلاد.
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