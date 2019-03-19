انت الان تتابع تفاصيل خبر بومبيو يصل الكويت في مستهل جولة تشمل لبنان و"إسرائيل" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 19 مارس 2019 09:51 مساءً - وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إلى الكويت في مستهل زيارة رسمية لمدة يومين، ضمن جولة شرق أوسطية، تشمل أيضاً "إسرائيل" ولبنان.

وكان في استقبال وزير الخارجية الأمريكي لدى وصوله إلى البلاد، سفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم عبد الله ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الأمريكيتين ريم الخالد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

ومن المتوقع أن يشارك بومبيو والوفد المرافق له، الأربعاء، في الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي الكويتي - الأمريكي.

وتأتي هذه الجولة بعد جولتين استضافتهما الولايات المتحدة عامي 2016 و2017، جرى خلالهما توقيع عدة مذكرات تفاهم في مجالات متنوعة، في مقدمتها، الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب.

وأعلن نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، الاثنين، إن الزيارة "ستشكل مناسبة وفرصة مهمة لتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والأمني والتعاون الجمركي".

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وأضاف أن المباحثات ستتناول أيضاً الملفات الساخنة التي تشغل المنطقة، وخصوصاً الوضع في اليمن وسوريا.

وحسب بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، فإن جولة بومبيو تستمر بين يومي 19 و23 مارس الجاري.

وأوضح البيان أن "بومبيو سيتناول مع مسؤولي البلدان الثلاثة: العلاقات الثنائية، ومجالات العمل المشترك، والتعاون الاقتصادي، ومواجهة أنشطة إيران المخلّة بأمن المنطقة".

وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي مسؤولين من اليونان وقبرص اليونانية خلال وجوده في "إسرائيل".

ووصفت الخارجية الأمريكية الكويت و"إسرائيل" ولبنان بأنها "دول مهمة بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها، وإن لهذه الدول دوراً فعالاً في رخاء الشرق الأوسط ونموه اقتصادياً".

وأكد البيان عزم الولايات المتحدة على تعزيز علاقاتها مع "البلدان الثلاثة المذكورة".