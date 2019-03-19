شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاجرة مع زوجته.. عامل يرتكب مذبحة فى مدينة أوسيم المصرية والان نبدء بالتفاصيل

شهدت مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة المصرية جنوب العاصمة القاهرة مذبحة كان بطلها عامل.. اطلق النار بصورة عشوائية على جيرانة بعد مشاجرة مع زوجته.. حيث خرج من المنزل غاضبا وفي يده السلاح واطلق النار بشكل عشوائى فقتل 4 من جيرانه وأصاب ضابط وأمين شرطة تدخلا مع قوة أمنية لوقفه بعد إبلاغ أحد الأهالى عن الواقعة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بياناً قالت فيه إن مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة ،تلقى اليوم بلاغاً يفيد بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية إتجاه المارة، أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.

وأضاف البيان: على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام المدعو "محمود. م. س" (36 سنة- عامل) ومقيم بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة- دائرة المركز- أسفرت عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بأعيرة نارية حيث قامت القوات بمبادلته النيران مما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.