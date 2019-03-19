شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مشاجرة مع زوجته.. عامل يرتكب مذبحة فى مدينة أوسيم المصرية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أصدرت بياناً قالت فيه إن مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة ،تلقى اليوم بلاغاً يفيد بقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية بطريقة عشوائية إتجاه المارة، أسفرت عن وفاة وإصابة عدد من المواطنين.
وأضاف البيان: على الفور انتقلت أجهزة الأمن لمحل الواقعة وتبين قيام المدعو "محمود. م. س" (36 سنة- عامل) ومقيم بدائرة المركز، بإطلاق أعيرة نارية من بندقية آلية كانت بحوزته تجاه المارة بالقرب من كوبرى الصفيرة- دائرة المركز- أسفرت عن وفاة 4 مواطنين وإصابة 3 آخرين بأعيرة نارية حيث قامت القوات بمبادلته النيران مما أدى إلى وفاته وإصابة ضابط وأمين شرطة بأعيرة نارية، تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج.
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