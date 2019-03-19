شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرياني»: لا حل إلا باستعادة الدولة من المليشيا والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني، إن الأحداث والتجارب التي شهدتها اليمن منذ انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة الشرعية, تثبت بأنه لا حل للأزمة اليمنية إلا باستكمال استعادة الدولة من مليشيا إرهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا ذمة.

وأضاف "الأرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التنصل المتكرر لمليشيا الحوثي عن الاتفاقات وتحديها السافر للإرادة الشعبية وقرارات المجتمع الدولي، يؤكد أنها لن ترضخ للسلام وماضية في تنفيذ أجندتها خدمة لمصالح داعميها في إيران.

وأشار إلى أن عرقلة الحوثيين لتنفيذ اتفاق السويد بعد مضي أكثر من ثلاثة أشهر على توقيعه، ورفضها الانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة، وعدم تطبيق اتفاق تبادل الاسرى والمختطفين أو التفاهمات بشأن تعز، هي أحدث سلسلة من مراوغات الحوثيين المعتادة منذ انقلابهم على السلطة الشرعية بدعم إيراني واضح وصريح.