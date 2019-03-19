اخبار العالم

حريق بطائرة في مطار بطهران على متنها 50 راكبا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الطائرة المحترقة بمطار مهر أباد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الطائرة المحترقة بمطار مهر أباد

اندلع حريق في طائرة بمطار مهر أباد بطهران، وعلى متنها نحو 50 راكبا، الثلاثاء، بحسب ما أعلنه مدير إدارة الطوارئ في العاصمة الإيرانية. 

وذكرت وكالة أنباء فارس، عبر حسابها على تويتر، أنه جرى إجلاء نحو 50 راكبا، من أصل 100 راكب بالفعل، في حين تتولى أجهزة الطوارئ التعامل مع الحريق.

ولم تعلن السلطات على الفور عن عدد الضحايا أو الخسائر الناجمة عن الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حريق بطائرة في مطار بطهران على متنها 50 راكبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى