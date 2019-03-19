حريق بطائرة في مطار بطهران على متنها 50 راكبا

اندلع حريق في طائرة بمطار مهر أباد بطهران، وعلى متنها نحو 50 راكبا، الثلاثاء، بحسب ما أعلنه مدير إدارة الطوارئ في العاصمة الإيرانية.

وذكرت وكالة أنباء فارس، عبر حسابها على تويتر، أنه جرى إجلاء نحو 50 راكبا، من أصل 100 راكب بالفعل، في حين تتولى أجهزة الطوارئ التعامل مع الحريق.

ولم تعلن السلطات على الفور عن عدد الضحايا أو الخسائر الناجمة عن الحريق.