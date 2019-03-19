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عاجل .. مستشار الأمن القومي الأميركي: الشعب البريطاني صوت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلى المسؤولين البريطانيين تنفيذ ذلك

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جدة - عمرو شويل عاجل .. مستشار الأمن القومي الأميركي: الشعب البريطاني صوت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلى المسؤولين البريطانيين تنفيذ ذلك | صحيفة الخليج 365 الالكترونية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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