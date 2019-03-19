شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أوروبي من إرجاء موعد بريكست والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بروكسل)

حذر كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن بريكست ميشال بارنييه اليوم (الثلاثاء)، من أن أي إرجاء لموعد الخروج البريطاني من الاتحاد «بريكست» سيكون له ثمن سياسي وإقتصادي، معتبراً أن أي طلب من لندن بهذا الشأن لا بد أن يكون مبرراً بحجج داعمة.

وقال بارنييه في تصريح صحافي إثر لقاء مع ممثلين لدول الاتحاد الأوروبي قبل عشرة أيام من موعد بريكست المقرر، إن «التمديد يعني تمديد حالة الشك، وهذا له ثمن سياسي وإقتصادي».

ومن المقرر أن توجه رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بحلول غداً (الأربعاء) رسالة إلى الاتحاد الأوروبي تطلب فيها إرجاء بريكست (أي إرجاء موعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي) المقرر في التاسع والعشرين من مارس، حسب ما قاله المتحدث باسم ماي.