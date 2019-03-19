شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين: التحقيق مع إيرانيين يحملان جوازي سفر إسرائيليين مزورين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (بوينوس ايرس)

أعلنت السلطات الأرجنتينية اليوم (الثلاثاء) أنها اعتقلت إيرانيين في العاصمة بوينس ايرس بعد أن تبين أنهما يحملان جوازي سفر إسرائيليين مزورين، وتم فتح تحقيق في الأمر.

وقد تمكن الإيرانيان، وهما رجل في السابعة والعشرين من العمر، وامراة في الثلاثين من العمر، من الخروج من مطار بوينس ايرس الدولي في الثاني عشر من مارس، دون أن تكشفهما أجهزة الهجرة، إلا أن الشرطة عادت واعتقلتهما بعد أيام عدة، بينما كانا في أحد فنادق العاصمة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي باتريسيا بولريك: «سنرى ما سيكون عليه جواب إيران بشأنهما، وما إذا كانا من أصحاب السوابق».