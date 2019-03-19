شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: خطة جديدة للانسحاب من الحديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)

ستطرح الأمم المتحدة خطة جديدة لسحب القوات من مدينة الحديدة المضطربة، عقب محادثات مع الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، بحسب ما أفاد المبعوث الدولي مارتن غريفيث، اليوم (الثلاثاء).

وصرح غريفيث عقب مناقشات بناءة مع الجانبين، أنه تم احراز تقدم باتجاه التوصل إلى اتفاق لتطبيق المرحلة الأولى من عمليات الانسحاب طبقاً لاتفاق الحديدة.

وقال إنه «سيتم تقديم التفاصيل العملية إلى الأطراف في لجنة تنسيق الانسحاب للمصادقة عليها قريباً».