شكرا لقرائتكم خبر عن برلمان سويسرا يوافق على ترحيل المتشدددين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (زوريخ)وافق البرلمان السويسري على السماح بترحيل المتشددين المدانين إلى بلادهم، حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب، تاركاً للحكومة تحديد كيفية تنفيذ ذلك، دون انتهاك القانون الدولي.
ويحظر الدستور السويسري ترحيل أشخاص إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب.
لكن المجلس الأعلى بالبرلمان وافق بفارق بسيط اليوم (الثلاثاء) على استثناء المتشددين الأجانب من هذا الحظر.
وجاء هذا الإجراء بسبب استياء النواب من تمكن متشددين أدانتهم محاكم سويسرية بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي من تفادي إعادتهم إلى بلادهم.
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