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برلمان سويسرا يوافق على ترحيل المتشدددين

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جدة - خالد شويل - رويترز (زوريخ)

وافق البرلمان السويسري على السماح بترحيل المتشددين المدانين إلى بلادهم، حيث يمكن أن يواجهوا التعذيب، تاركاً للحكومة تحديد كيفية تنفيذ ذلك، دون انتهاك القانون الدولي.

ويحظر الدستور السويسري ترحيل أشخاص إلى بلاد يمكن أن يتعرضوا فيها للتعذيب.

لكن المجلس الأعلى بالبرلمان وافق بفارق بسيط اليوم (الثلاثاء) على استثناء المتشددين الأجانب من هذا الحظر.

وجاء هذا الإجراء بسبب استياء النواب من تمكن متشددين أدانتهم محاكم سويسرية بمساعدة تنظيم داعش الإرهابي من تفادي إعادتهم إلى بلادهم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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