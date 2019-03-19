شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا: 9 من جرحى الهجوم على المسجدين حالتهم خطرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (كرايستشيرش)

قالت السلطات النيوزيلاندية اليوم (الثلاثاء) إن 30 شخصاً، ممن أُصيبوا في إطلاق النار على المصلين في مسجدين بكرايستشيرش، لا يزالون في المستشفى، تسعة منهم في حالة حرجة.

وأسفر الهجوم، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، عن مقتل 50 شخصًا وإصابة 50 آخرين.