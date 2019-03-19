شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: كل الخيارات قائمة بشأن فنزويلا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) القول بأن «كل الخيارات» تبقى قائمة لدفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى التخلي عن السلطة.
وقال ترمب خلال استقباله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو: «كل الخيارات تبقى على الطاولة».
مضيفاً: إن «ما يحدث في فنزويلا معيب». داعياً الجيش الفنزويلي إلى التخلي عن الرئيس نيكولاس مادورو، واصفاً إياه بأنه "دمية كوبية".
وقد اعترفت الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى، بما فيها البرازيل بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو رئيساً للبلاد بالوكالة.
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