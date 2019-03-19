شكرا لقرائتكم خبر عن السراج يبحث مع المبعوث الأممي مستجدات الوضع في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، اليوم (الثلاثاء)، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية السفيرة ستيفاني ويليامز، آخر مستجدات الوضع السياسي والأمني بليبيا.

وأطلع السراج خلال اللقاء على الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني الجامع، ونتائج جولات ولقاءات سلامة مع الأطراف الليبية في إطار جهوده لإنجاح المسار الديمقراطي، وتحقيق توافق وطني يشمل جميع الليبيين.

وسيعقد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، غداً (الأربعاء) بمقر البعثة في العاصمة طرابلس مؤتمرًا صحفيًا يتحدث فيه حول التقدم المحرز في العملية السياسية، التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا، كما سيتطرق أيضًا إلى بعض القضايا الأكثر إلحاحًا في البلاد.