شكرا لقرائتكم حريق يندلع في طائرة إيرانية.. والركاب على متنها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اندلع حريق مساء الثلاثاء، في طائرة بمطار مهر أباد في طهران وما زال 50 راكبا على متنها.

وأفادت وكالة أنباء فارس في حسابها على تويتر نقلاً عن مدير إدارة الطوارئ في طهران، بيمان صابريان، أن حريقا اندلع في طائرة بمطار مهر أباد بطهران وعلى متنها 100 راكب، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت العاصمة الإيرانية.

وأضافت الوكالة أنه جرى إجلاء 50 راكباً بالفعل في حين تتولى أجهزة الطوارئ التعامل مع الحريق.

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إلى ذلك، أوضح صابريان أن أي إصابات لم تسجل حتى الآن، إلا أن فرق الطوارئ لا تزال تتعامل مع الحريق.

من جهته، قال مجتبى خالدي، المتحدث باسم الطوارئ الإيرانية إن النيران اندلعت في الطائرة لدى هبوطها في المطار بسبب عدم فتح احدى عجلات الطائرة، وتمت السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات.

إلى ذلك، لم يكشف طراز الطائرة ونوعها.