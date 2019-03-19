شكرا لقرائتكم فيسبوك تكشف تفاصيل البث المباشر لهجوم نيوزيلندا الدامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت شركة فيسبوك، الثلاثاء، عن تفاصيل فيديو البث المباشر للهجوم الإرهابي الذي قام به متطرف يميني، وأسفر عن مقتل نحو 50 مسلماً في مدينة "كرايست تشرش" في نيوزيلندا، أثناء صلاة الجمعة.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها؛ بعد التعبير عن حزنها وتضامنها مع عائلات ضحايا الهجوم الإرهابي: "نواصل العمل على مدار الساعة لمنع ظهور هذا المحتوى على موقعنا، وذلك باستخدام مزيج من التقنية والمستخدمين".

وأضافت فيسبوك أنها تعمل مباشرة مع شرطة نيوزيلندا للرد على الهجوم ودعم تحقيقهم، وتابعت: "أزلنا فيديو المهاجم في غضون دقائق من الإبلاغ عنه إلينا". وبناءً على طلب من الشرطة لم تكشف الشركة قبل الآن عن بعض تفاصيل الهجوم.

وقالت فيسبوك، الثلاثاء، إن فيديو البث المباشر شُوهد من قِبل أقل من 200 شخص أثناء حدوثه. ولم يبلغ أي مستخدم عن الفيديو أثناء البث المباشر. وبعد انتهاء البث، بلغ مجموع مشاهدة الفيديو نحو 4,000 مرة قبل إزالته من الموقع.

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وذكرت فيسبوك إن أول إبلاغ عن الفيديو من قبل المستخدمين جاء بعد 29 دقيقة من بدء الفيديو، و12 دقيقة بعد انتهاء البث المباشر. ولكن قبل الإبلاغ عن الفيديو قام أحد المستخدمين بنشر رابط لنسخة من الفيديو كان قد خزنها على موقع لمشاركة الملفات.

وشددت الشركة على أنها تصنف حوادث إطلاق النار مثل هذه على أنهما هجمات إرهابية، وهذا يعني أن أي مدح أو دعم أو تمثيل للأحداث ينتهك معايير فيسبوك وغير مسموح به على الشبكة. وقامت بإزالة الحسابات الشخصية للإرهابي المتورط في المذبحة من فيسبوك وإنستغرام.

وأوضحت فيسبوك إنها بعد إزالة الفيديو الأصلي عملت على ضمان الكشف عن أي مشاركات أخرى له ليُزال تلقائيًا من فيسبوك وإنستغرام، حتى أنها عملت على استخدام أنظمة كشف إضافية لضمان عدم مشاركة الفيديو عن طريق تصويره وهو يُعرض على شاشة أخرى.

وأعلنت الشركة عن حذف نحو 1.5 مليون فيديو للهجوم تمت مشاركتها في مختلف أنحاء العالم. كما قامت بحظر 1.2 مليون محاولة لتحميله على الشبكة.