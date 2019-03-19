ترمب يكرر: كل الخيارات تبقى قائمة بشأن الأزمة في فنزويلا

اسماء السيد - واشنطن: كرر الرئيس الأميركي القول الثلاثاء أن "كل الخيارات" تبقى قائمة لدفع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الى التخلي عن السلطة. وقال ترمب خلال استقباله نظيره البرازيلي جاير بولسونارو "كل الخيارات تبقى على الطاولة"، مضيفا "ما يحدث في فنزويلا معيب" مشيرا الى "الديون والدمار والجوع". وقد اعترفت الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى، بما فيها البرازيل بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيس البرلمان رئيسا بالوكالة في فنزويلا. Advertisements وكان ممثل غوايدو في واشنطن اعلن الإثنين إنه تولى السيطرة على ثلاثة مواقع دبلوماسية فنزويلية في الولايات المتحدة. ووصفت الحكومة الفنزويلية الخطوة "بالانتهاك الخطير جدا للالتزامات الدولية للحكومة الأميركية" وهددت باتخاذ خطوات مماثلة في فنزويلا وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "إنه تطور مرحب به في علاقاتنا الثنائية مع فنزويلا .. إن سياسة الولايات المتحدة هي دعم الديموقراطية في فنزويلا والرئيس الانتقالي غوايدو والجمعية الوطنية التي هي المؤسسة الوحيدة المنتخبة ديموقراطيا في البلاد".

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