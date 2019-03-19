الفشل الإيراني في صورة.. السفينة تغرق في الميناء

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Tasnimnews/Twitter السفينة وقد انقلبت على رصيف الميناء الإيراني

ونشرت الوكالة صورة تظهر السفينة العملاقة وقد انقلب نصفها، وتساقطت الحاويات في المياه، بمحاذاة رصيف الميناء مباشرة.

وأوضحت أن الحادثة وقعت في ميناء شهيد رجائي جنوبي إيران الذي يعتبر الأبرز في البلاد، فيما قفز طاقم السفينة في المياه مع فقدانها توازنها.

وفي وقت لاحق، نُشرت صور تظهر انقلاب السفينة، التي كانت تستعد للمغادرة، بشكل كلي في مياه الميناء.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن نائب رئيس هيئة الموانئ البحرية الإيرانية، صرح مهدي حقشيناس، قوله إن الإهمال في عملية تحميل البضائع على متن السفينة أدى إلى انقلابها. © متوفر بواسطة Sky News Arabia

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وأضاف أن "التنسيق كان سيئا بين مسؤول السفنية ومشغل الرافعة في الميناء" أثناء تحميل الحاويات على ظهر السفينة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وأضاف حقشيناس أن عمال الميناء تدافعوا من أجل إنقاذ حاويات السفينة الـ 153 من الغرق، لكن يبدو أن محاولاتهم باءت بالفشل.

ولفت إلى أن السفينة طاقما مكونا من 14 بحارا، جميعهم من الهند، كانوا على متن السفينة، وأن أحد البحارة أصيب في قدمه من جراء الحادث.

وتعاني الموانئ الإيرانية من سوء إدارة، الأمر الذي أدى، إلى جانب العقوبات، إلى توقف أو عرقلة خطوط الشحن.