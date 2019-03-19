جريمة مروعة في مصر.. قتل والديه وفتح النار على المارة

وأوضحت مصادر أمنية مصرية، أن رجلا أطلق النار على أفراد من أسرته، فقتل 4 أشخاص وأصاب 5 آخرين في قرية أوسيم بمحافظة الجيزة المجاورة للعاصمة، أثناء توجه قوات الأمن للقبض عليه لتنفيذ حكم في قضية مخدرات.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الأمر يعود لخلاف عائلي، وأن المتهم فتح النار أولا على أسرته، مما أسفر عن مقتل والديه، ثم خرج إلى الشارع وفتح النار بشكل عشوائي على المارة.
وأوضحت الشرطة المصرية أن الرجل أطلق النار مجددا بعد وصول الشرطة إلى المكان، فأصاب 6 آخرين بينهم رجلي شرطة، ثم لقي حتفه برصاص الشرطة.
وفرضت قوات الأمن طوقا أمنيا بمكان تبادل إطلاق النار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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