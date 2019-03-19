بولتون: الشعب البريطاني صوت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد وعلى المسؤولين تنفيذ ذلك

لفت مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى أن "الشعب البريطاني صوت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وعلى المسؤولين البريطانيين تنفيذ ذلك".

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